Koronavírus: megugrott a hazai internetforgalom

Megsokszorozódott a sávszélesség-bővítés iránti érdeklődés, több vállalat élt már ezzel a lehetőséggel az otthoni munka támogatásához - olvasható a Magyar Nemzet szerdai számában. A lap által megkérdezett cégek jelezték, hogy felkészítették hálózataikat a megnövekedett forgalomra, folyamatosan vizsgálják, szükséges-e a kapacitásnövelés, indokolt esetben pedig lépni fognak, hogy ki tudják szolgálni a felhasználók igényeit.

A járvány ideje alatt megnövekedett az internet- és mobilforgalom. Fotó: Getty Images

A Telenor arról tájékoztatott, hogy hálózatukon a napi teljes adatforgalom átlagosan mintegy harminc százalékkal nőtt. A bővülés már a reggeli óráktól jelentkezik a fel- és letöltésben egyaránt. A hangforgalom az első időszakban megugrott, majd némileg mérséklődött. Hasonló adatokról számolt be a Telekom is: 25-30 százalékkal növekedett a mobil-adatforgalom, a mobilhangforgalom pedig még ennél is nagyobb mértékben, ott 35 százalékos ugrást regisztráltak. A vezetékes telefonálás forgalmában némi időeltolódással jelentkezett az emelkedés, ám annál nagyobb mértékben: majdnem duplaannyit telefonáltak asztali készülékről az ügyfelek az elmúlt időszakban, mint a járvány előtt. A Vodafone Magyarország a forgalomnövekedés mértékéről nem közölt adatokat.

A társaságok ajándék mobilnetkerettel támogatják ügyfeleiket, továbbá ingyenes, a digitális oktatást és az otthon töltött idő értékesebbé tételét segítő anyagokkal. Az üzleti infokommunikációs szolgáltató Invitech, amelynek ügyfélkörébe kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok tartoznak, leginkább a táv- és csoportmunkához szükséges eszközök és megoldások iránt tapasztalt igénynövekedést. A sávszélesség-bővítés iránti érdeklődés megháromszorozódott egy átlagos hónaphoz képest.

