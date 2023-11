A kávé világszerte az egyik legnépszerűbb ital, amelyet élénkítő hatása mellett íze miatt is szívesen fogyasztanak. Sokak számára a reggeli napindító rituálék egyik legfontosabb részét jelenti a gőzölgő fekete elfogyasztása, de persze vannak olyanok is, akik már az illatától is rosszul vannak, és a kávés ízt még a süteményekben és csokoládékban sem képesek elviselni. A Facebookon olvasóinkhoz fordultunk, hogy kiderítsük: szeretik-e a kávét, és ha igen, naponta hány adagot fogyasztanak.

Nem iszom kávét - 15 százalék

A beérkezett válaszokból kitűnik, hogy olvasóink körében is igen népszerű a kávé, összesen 155-en írták meg, hogy mennyi kávét fogyasztanak és milyen napszakban. Közülük kevesebb mint 15 százalék (23 válaszadó) nyilatkozott csupán úgy, hogy semmilyen mértékben nem fogyaszt kávét. Sokan írták, hogy már a kávé gondolata is rosszullétet kelt bennük, volt azonban olyan is, aki bár szívesen fogyasztotta volna (sőt, az illatát kimondottan szereti), de a koffein hatására rosszullétet tapasztal, így elhagyta ezt a reggeli szokást. Egy másik olvasónk ezt a problémát úgy hidalta át, hogy koffeinmentes változatra váltott, amelyből napi egyszer, reggelente fogyaszt. Többen is jelezték a válaszok között, hogy gyomorbántalmakat tapasztaltak a kávéfogyasztástól, emiatt hagytak fel vele.

Egyet se, nem kávézok, de az illatát imádom!

1-2 kávét fogyasztok - 42 százalék

Válaszadóink túlnyomórészt azt nyilatkozták, hogy napi 1-2 kávét fogyasztanak. Ebben a csoportban kisebbségben vannak az egyetlen kávét fogyasztók, 25-en, vagyis a válaszadók 16 százaléka jelölte meg ezt a lehetőséget. A legtöbb olvasónk két kávét szokott fogyasztani, egészen pontosan 40-en isznak ennyit naponta, ami az összes válaszadó csaknem 26 százaléka. Sokan írták, hogy közvetlenül az érkezések után fogyasztják el a gőzölgő feketét: az első a reggelit, a második pedig az ebédet követi.

Van, aki napi 8-10 adag kávét is megiszik. Fotó: Getty Images

3-4 kávét is elfogyasztok naponta - 28 százalék

Meglepően sokan nyilatkoztak úgy, hogy naponta akár három (25 válaszadó), sőt négy kávét (18 válaszadó) is rendszeresen megisznak, olvasóink csaknem 28 százaléka került ebbe a csoportba. Arra azért a válaszok alapján a legtöbben figyelnek, hogy a koffeinbevitelt elsősorban a délelőtti és kora délutáni időszakraidőzítsék, például az alábbi módon:

Reggel, délelőtt, majd pedig délben 1-1, vagyis összesen 3 adagot.

Amennyi csak van - 15 százalék

A legnagyobb kávézók csoportjának ereiben is koffeindús, fekete vér csörgedezik: olvasóink 15 százaléka nyilatkozott úgy, hogy négy kávénál is többet megisznak naponta. Ebben a csoportban már nagyon széles a skála az elfogyasztott adagokat illetően, egyesek 4-5 kávénál megállnak, de voltak olyanok is, akik saját bevallásuk szerint naponta akár 8-10 feketét is el tudnak fogyasztani. Válaszadóink a legtöbb esetben nem fűzték hozzá, hogy milyen típusú kávé kerül az asztalukra, így mi csak remélni tudjuk, hogy a napi 8-10 adagot fogyasztók legalább néhány esetben koffeinmentes változatot választanak..

Mennyi kávé lenne az ideális?

Hiába ugyanis a kávéban lévő számtalan egészséges, hasznos anyag, ha túlzásba visszük, akkor komoly veszélynek tehetjük ki szervezetünket. Túladagolás során az elsődleges veszélyt az élénkítő hatásáért is felelős koffein jelentheti. Ez a vegyület a központi idegrendszerre ható stimuláns, amely segíthet megelőzni, illetve csökkenteni az álmosságot, gyorsítja az anyagcserét, javítja a koncentrálóképességet és a mozgáskoordinációt is. Az azonban, hogy mennyit kell fogyasztanunk a kívánt hatások eléréséhez, nagyban függ az egyedi jellegzetességeinktől, például attól is, hogy mennyire jól tolerálja szervezetünk a koffeint.

Amikor viszont elérjük ezt a pontot, és a szervezetünknek túl sok volt a kávé, annak egyértelmű jelei vannak. Ide tartoznak az olyan tünetek, mint az idegesség, az ingerlékenység, a hányinger, a nyugtalanság és a szorongás. De a fejfájás, a gyors szívverés és a gyakori vizelés is árulkodó arra nézve, hogy túl sok kávét ittunk.

Szakemberek szerint általánosságban nem javasolt átlépni a napi 400 és 600 milligramm közötti koffeinbevitelt, amelyt nagyjából 4-5 eszpresszó elfogyasztásával érhetünk el. 1000-1500 milligramm koffein bevitelekor már a túladagolás jellegzetes tünetei jelentkezhetnek, úgy mint az intenzív remegés, izzadás, fejfájás és szédülés. Szélsőséges esetben a túl sok koffein halált is okozhat, de ehhez már valóban extrém mennyiséget, 80-100 csészével kell elfogyasztanunk belőle rövid időn belül.

Fontos emellett azt is megjegyezni, hogy a kávéban lévő koffein kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel. Nem árt az óvatosság például görcsoldó, véralvadásgátló és antidepresszáns gyógyszerek szedése esetén.