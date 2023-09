Kiderítettük, milyen személyiségűek az olvasóink

A személyiségtípusokat vizsgáló önismereti tesztünk kitöltőinek 62 százaléka inspirálónak tartja mások társaságát, de egyedül is szívesen tölti az idejét. 48 százalék bevallotta, hogy nem szívesen mozdul ki otthonról péntek esténként. Sokakat pedig már gyerekkorukban is csendesnek és félénknek tartottak, ám viselkedésüket a társaság is nagyban befolyásolja. Eddigi kitöltőink között egyébként az extrovertáltak vannak a legkevesebben. Mutatjuk, miket derítettünk még ki olvasóink személyiségéről.