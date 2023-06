Kétszer annyiba kerül idén egy esküvő, mint tavaly

Míg tavaly átlagosan 3-5 millió forint között mozogtak a lagziárak, idén 30-50 százalékkel emelkedtek. Az áremelkedés minden területen érzékelhető. Az esküvőszervezők szerint emiatt sokan a halasztás mellett döntöttek.

„Sajnos nem számítottunk rá és nem is gondoltuk volna, a tavalyi év sikereit tekintve, hogy az idei év ennyire gyászosan és szomorúan alakul” – mondta Tollas Brigitta szertartásvezető az ATV-nek.

Brutálisan megdrágultak a költségek. Fotó: Getty Images

Az egyik debreceni étteremnek felére esett vissza az esküvői foglalások száma, és aki tart is lagzit, az is igyekszik spórolni. A Cser Mercédesz, kabai Silver Major recepciósa szerint ennek több oka is van: az áremelkedés miatt a fiatalok meggondolják, hogy lakodalomra vagy nyaralásra költsenek inkább. Ha tartanak is, akkor kevesebb vendéget hívnak.

Plusz költséget jelent, ha az anyakönyvveztető az esküvő helyszínére megy, de nagy a mozgástér a fotósok, videósok, az esküvői torták, valamint az asztaldíszek árszabásai között is.

Egy 80 fős esküvőt ma, ebben az évben megszervezni körülbelül 8 millió forint alatt nem nagyon lehet. 7-8 millió forint, és ebben akkor minden benne van tokkal-vonóval, de úgy semmi különlegesség vagy extra, illetve a szállás nincs benne

– mondta az ATV-nek Hajnik Ágota esküvőszervező.

