Influenzaszezon előtt ezekből vásároljunk

A következő hetekben egyre gyakoribbá válnak a náthás és influenzás tünetek, nem árt ezért előre felkészülni erre az időszakra. A Prevention cikke összegyűjtött néhány olyan terméket, amelyből érdemes betáraznunk, hogy könnyebben átvészeljük a közelgő influenzaszezont.

Mindig jó, ha van otthon fertőtlenítő spray és antibakteriális törlőkendő - ezek egyébként a koronavírus miatt egyébként is sok háztartásban számítanak alapkelléknek az utóbbi hónapokban. Segíthetnek eltávolítani a kórokozókat a bőrünkről és a különféle felületekről, és megfelelő használat esetén el is pusztítják őket. Töröljük át gyakran a kilincseket, kapcsolókat és az egyéb gyakran érintett felületeket. Maszkokból is érdemes lehet többet beszerezni, mivel ezeknek a hordása is segíthet a védekezésben. Azért is fontos, hogy legyen elég maszkunk, mert minden használat után cserélni/mosni kell őket, hogy valóban érjen is valamit a viselésük.

Ezekből a készítményekből tartsunk otthon

Legyen otthon elegendő lázcsillapító hatású gyógyszer, hogy ha felmenne a testhőnk, akkor azonnal tudjuk kezelni. Akinek érzékeny a gyomra, vagy esetleg gyomorfekélye van, annak érdemes valamilyen acetaminophen hatóanyagú készítményt beszerezni. Szintén jó, ha van otthon valamilyen orrspray, hogy a megfázással járó esetleges orrdugulást is kezelni tudjuk, ami azért is fontos, hogy a nehéz légzés ne akadályozzon minket az alvásban és a pihenésben. Akinek magas a vérnyomása, az legyen óvatos az orrspray-k használatával, ilyen esetben érdemes orvos vagy gyógyszerész tanácsát kikérni arról, hogy melyik a legjobb készítmény számunkra.

Nem árt, ha már előre felkészülünk az influenzaszezonra. Fotó: Getty Images

Sokat segíthentek a cinket tartalmazó pezsgőtabletták és megfázás elleni italporok is, körülbelül 40 százalékban sikerrel enyhítik a megfázás tüneteit egy, a JRSM Open című szaklapban publikált tanulmány szerint. Az orrspray-k közül mindenki számára biztonságos a tengeri sós változatok használata, amelyek az orrdugulás enyhítése mellett abban is segíthetnek, hogy nyugtassák és hidratálják az orrfolyás miatt igénybe vett nyálkahártyát. Jól jöhet még valamilyen gyógynövényes cukorka a torokfájás, torokkaparás enyhítésére, olyanokat érdemes keresni, amiben mentol vagy borsmenta is van, és lehetőleg valamilyen cukormentes verziót válasszunk.

