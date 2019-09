Indulatainkat így tarthatjuk kordában

Az írás, mint sok más esetben, ilyenkor is segítséget nyújthat. Ahelyett, hogy magunkban fortyognánk, egyszerűen vessük papírra az érzéseinket, hogy miért vagyunk dühösek, annyira részletesen, amennyire csak tudjuk. Ezután a papírt, amelyre írtunk, tépjük szét és dobjuk a szemétbe. A rituáléval az elménket is megtisztíthatjuk a negatív gondolatoktól - ez a pszichológiai trükk tényleg beválik!

Vannak módszerek, amelyekkel kordában lehet tartani a dühünket. Fotó: iStock

Néha már egy kedves hang, pár jó szó is rengeteget segíthet a dühkezelésben. Beszéljünk egy baráttal, családtaggal, akiről tudjuk, hogy megért minket. A fizikai kontaktus, egy szimpla ölelés is rengeteget számít ilyenkor, mivel beindítja az oxitocin termelődését, ez a neurotranszmitter pedig segít a stressz kezelésében és lecsillapítja az indulatainkat.

Elsőre furán hangzik, de ha dühbe gurulunk, az is jó ötlet, ha bekapunk egy rágógumit. Egy kutatás szerint a folyamatos rágás segít úrrá lenni az érzelmeinken. Ennek oka, hogy az állkapocs mozgatásával enyhül az arc izmaiban beálló feszültség, ami aztán a testünkre is átterjed. Próbáljuk ki ezt a praktikát, valóban hatásos, ráadásul nagyon egyszerű és mindenki számára könnyen elérhető.

A túlzott stressz biztos jelei - részletek!

A stresszoldásra az egyik legrégibb és leginkább beváló módszer a mozgás. Ha dühösek vagyunk, ahelyett, hogy kiabálni, csapkodni kezdenénk, menjünk el sétálni, vagy ami még jobb - ha tehetjük -, kocogjunk, fussunk, súlyzózzunk. A lényeg, hogy végezzünk valami fizikálisan legalább közepesen megerőltető tevékenységet. Ez amellett, hogy lefáraszt és eltereli a gondolatainkat, beindítja az agyban az endorfin termelődését, ami közismerten stresszcsökkentő hatású. Nem kell órákig hajtanunk magunkat, már tíz perc lendületesebb mozgás is elég, hogy kiváltsa ezt a hatást.

Kutatások igazolják, hogy az éneklés is segít. Ha egyedül vagyunk, tegyük be valamelyik kedvenc dalunkat, és énekeljünk, dúdoljunk a zenével együtt. Ez szintén segít enyhíteni mind az izmok, mind az idegek feszültségét és hamarabb lecsendesíteni a kirobbanni készülő indulatokat. Hasonló hatással van a szervezetre az is, ha eszünk egy kevés olyan ételt, amely kifejezetten ropogós. Tanulmányok szerint a ropogtatás hangja, illetve érzése megnyugtató hatással van az emberekre, és az arc izmainak feszültségét is enyhíthetjük közben. Kapjuk elő a mogyorót, a sajtos tallért, vagy bármi ropogósat, amit szeretünk!

A különböző repetitív tevékenységek is sokaknak segítséget nyújtanak a dühmenedzsmentben. Ez bármi lehet, például a ruhák rendszerezése, az íróasztalunk rendbetétele, a virágok megöntözése - valami egyszerű, ismétlődő és nem túl komoly szellemi energiát felemésztő cselekvés több kutatás szerint is viszonylag gyorsan segít lecsillapítani az indulatokat.

Forrás: brightside.me