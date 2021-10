Így szagmentesíthetjük a konyhai szemetest

Nemcsak nyár közepén tudnak nagyon büdösek lenni a kukába dobott maradékok, hanem ősszel is. Arról nem is beszélve, hogy a gyümölcslegyek utolsó, őszi hulláma is ellepheti emiatt a konyhát. Egyébként a ház előtt álló szemetesekről se feledkezzünk meg, ezek is terjeszthetik a betegségeket - írja a penzcentrum.hu.

A kukába dobott maradékok nagyon büdösek tudnak lenni

Azon kívül, hogy naponta levisszük a szemetet, máshogy is védekezhetünk a kellemetlen szagok ellen. A lap két módszert is ajánl:

szódabikabónával vagy

macskaalommal.

Ezeknek előnye, hogy nem kerülnek sokba, és sok háztartásban már eleve megtalálhatóak. Mindkét esetben a kuka aljára kell szórni az anyagokból, amelyek magukba szívják a kellemetlen szagokat.

Hogyan védekezhetünk még?

Persze, érdemes más trükköket is bevetni. A szagokat nem semlegesítik az alábbiak, de segíthetnek, hogy kevésbé bűzölögjön a lakásunk:

A kukát tartsuk naptól mentes , hűvös helyen.

, hűvös helyen. Rendszeresen mossuk át a kukát: ha lehetséges, használjunk nagynyomású mosót.

a kukát: ha lehetséges, használjunk nagynyomású mosót. Miután átmostunk a kukánkat, fújjuk le antibakteriális spray-vel.

A szerves hulladékot (gyümölcshéj, zöldségvég, húscafat stb.) tegyük egy külön zacskóba, és minél előbb szabaduljunk meg tőle - ha lehetséges, akkor azonnal.