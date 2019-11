Így spórolhatnánk a vízzel

90 százalékkal kevesebb vízzel kell leöblíteni a vécét a használat után, ha az új bevonatot alkalmazzuk - állítják a Penn Állami Egyetem tudósai.

A bevonat miatt 90 százalékkal kevesebb vízzel lehet leöblíteni a vécét. Fotó: iStock

A spray, amellyel spórolhatunk

Nem is a vécén van a legtöbb baktérium - részletek itt!

A spray még a teflonnál is síkosabb anyaggal vonja be a vécékagylót. Használatát 50 öblítés után meg kell ismételni, mert a vizelet oldja a bevonatot. A kutatók felhívták a figyelmet arra is, hogy a vécéöblítéshez használt friss víz napi mennyisége hatszorosa Afrika teljes vízfogyasztásának. A találmány azonban jelentősen változtathat ezen az arányon. Emellett a bevonat megelőzi a vécékagylókban a baktériumok elszaporodását, valamint csökkenti a kellemetlen szagokat is.

"Kutatócsoportunk kifejlesztett egy hatékony, biológiai alapú, folyékony, salak- és baktériumtaszító bevonatot, amely alapvetően elvégzi a toalett öntisztítását" - hangsúlyozta Tak-Sing Wong, az egyetem gépészmérnök docense.

Naponta egyébként több mint 141 milliárd liter vizet használ a világ a toalettek öblítésére.