Így lesznek nyitva a gyógyszertárak az ünnepekkor

„Karácsony és az újév közeledtével kiemelt fontosságú a rendszeresen alkalmazott készítmények időben történő beszerzése, továbbá a váratlan helyzetekre való felkészülés” – írja Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Mint kiemelték, az idősebbeknek és a rendszeres gyógyszerszedőknek különösen fontos odafigyelniük arra, hogy megfelelő mennyiségű gyógyszer álljon a rendelkezésükre.

Jó tudni, hová mehetünk, ha sürgősen szükségünk lenne valamire a patikából. Fotó: Getty Images

Ezekből is mindig legyen otthon

Mivel a tél a légúti fertőzések időszaka, mindenképpen tarts otthon az ünnepek idején is láz- és fájdalomcsillapítót, torokfertőtlenítőt, orrcseppet és köptetőt – főleg, ha gyerek is van a családban. Fontos továbbá, hogy a házi patika gyomor- és bélpanaszokra szolgáló készítményeket is tartalmazzon.

Itt nézheted meg, melyik az ügyeletes patika

Azt, hogy aktuálisan melyik gyógyszertárak látnak el ügyeleti vagy készenléti szolgálatot, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyógyszertárkeresőjében nézheted meg. A patikákat az adott településre vagy akár megyénként is listázhatod.