Hogyan szellőztessünk télen?

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2018. február 27. 10:04 Módosítva: 2020. február 13. 12:24

Hiába röpködnek kint a mínuszok, szellőztetni télen is kell, hiszen a rossz benti levegő az allergiások életét is megnehezítheti és a penésznek is táptalaja lehet. Nem mindegy azonban, hogy miként engedjük be ilyenkor a friss levegőt.

Olyan mindennapi tevékenységek, mint a fürdés, a mosás, a főzés a páratartalom növekedését idézik elő otthonunkban, és ha nem szellőztetünk rendszeresen, a pára a falfelületeken és a nyílászárók felületein csapódik majd le. A túl magas belső páratartalom pedig nemcsak komfortérzetünket ronthatja, hanem idővel penészedést is okozhat és még az épület szerkezeti elemeit is károsíthatja. Télen is rendszeresen kell szellőztetni A téli időszakban azonban másképp kell átszellőztetünk a lakást, mint nyáron. Ha a kinti és benti hőmérséklet között nincs nagy különbség, akkor nyugodtan nyitva hagyhatjuk az ablakot (akár bukóra, akár teljesen kitárva) hosszabb időre is, ám ilyenkor, amikor odakint mínuszok röpködnek, érdemes másik stratégiát alkalmaznunk. Nem mindegy, mitől penészes a fal A lakás sarkaiban, ablakok mellett a téli hónapokban előbukkanó sötét folt nem csak esztétikai kérdés. A penészgombák allergiás, asztmás betegséget is kiválthatnak. Részletekért kattintson! Hogyan szellőztessünk télen? A hideg időben rövid ideig tartó, intenzív szellőztetés ajánlatos: ilyenkor az ablakokat rövid időre teljesen ki kell tárni. Azért nem jó megoldás ezekben a hónapokban a hosszabb időre, résnyire nyitva hagyott ablak, mert így könnyen lehűlhet a lakás. Ha viszont gyorsan és intenzíven szellőztetünk, akkor a falak és a bútorok biztosan nem fognak lehűlni.

További tippek az egészséges beltéri klíma megteremtéséért ébredés után szellőztessük ki a hálószobát

főzéskor nyissunk ablakot a konyhában, evés után pedig az étkezőben

takarítás után hagyjuk, hogy átjárja a levegő a szobákat

este, lefekvés előtt - akár kis időre is - nyissunk ablakot, hogy jobban tudjunk aludni

a frissen mosott ruhákat ne a lakásban teregessük ki