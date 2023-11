Hatalmas különbségek vannak a fővárosi és a vidéki fizetések között

A 2022-es adatok alapján a budapesti átlag nettó havi 370 ezer forint, miközben a községek átlaga 243 ezer forint. A megyei jogú városoké 11 százalékkal magasabb a városi átlagnál - írja a hvg.hu a GKI Gazdaságkutató alapján.

A fővárosi és a községi átlagkeresetek között több mint 100 ezer forint van. Fotó: Getty Images

A GKI szerint ennek több oka lehet, például a települések eltérő gazdasági szerkezete, de a leginkább meghatározó tényező a diplomások aránya lehet.

2022-ben a diplomások aránya 1 százalékpontos növekedése a települési havi nettó átlagkeresetet 5 ezer forinttal emelte meg. A diplomások fizetése a szakmunkásokét 38-95 százalékkal haladja meg. Mindez azt is jelenti, hogy ahol több diplomás lakik, ott a vásárlóerő is magasabb, így több szolgáltatásra van szükség ezeken a helyeken. Ez új munkahelyekhez és magasabb bérekhez vezet a nem diplomások körében is.