Geréb Ágnes: „Szülésnél lenni gyógyító”

Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász, pszichológus, bába a Telexnek nyilatkozott. Az orvost 2018-ban ítélték el két tragikus kimenetelű otthon szülés ügyében, de köztársasági elnöki kegyelmet kapott, így börtönbe vonulnia nem kellett. Eltiltása csak 2021-ben járt le.

Geréb Ágnes. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Geréb tavaly decemberben szerezte meg a független bábai engedélyét.

„Olyan hirtelen vágtak el mindentől, többek között a szülésektől, hogy még mindig vérzik a seb. Szülésnél lenni gyógyító. Úgyhogy most kivételesen nem azért szeretnék a szülésekhez visszamenni, mert a nőknek szükségük van rám. Mert az már elmúlt, annyi bába van, nélkülem is tudnak otthon szülni. Régen egyedül jártam az országot, akkoriban vagy kórházba mentek, vagy velem szültek. Most meg szeretném engedni magamnak, hogy tényleg csak kedvtelésből menjek szülésekhez, szerencsére, ha összefogunk, helyettesíthetjük egymást - nem kell már egy bábának sem agyonhajtania magát, vagyunk jó páran” - válaszolta a portálnak arra a kérdésre, hogy miért érzi fontosnak, hogy részt vegyen szüléseken.

„Úgy érzem, van még dolgom a magyar szülészetben” - nyilatkozta, majd kifejtette, hogy szerinte milyen átalakításokra lenne szükség szerinte a szülészeteken. Például problémának látja, ha csak azért indítanak be szüléseket, mert lejárt a protokoll által engedélyezett idő. Azt is fontosnak tartja, hogy megalakuljon egy önálló bábai szakmai kollégium, és azért is szeretne tenni, hogy a társadalombiztosítás az otthon szülést is fedezze a kórházi mellett.