Fontos bejelentés jött a rezsitámogatásról

Jövő télen a tárcavezető szerint biztosan lesz elég gáz. Mivel ugyanis enyhe volt a tél, magas maradt a tárolókban a földgáz szintje, miközben Magyarországnak kifejezetten nagy a tárolókapacitása. Az ellátást emellett a meglévő szerződések is biztosítják – mondta el a Facebookon hétfőn közzétett videójában. Kifejtette, bár egész Európának, benne Magyarországnak is szerencséje volt az enyhe téllel, de „egy ország vezetése nem tehet egyértelmű tétet arra, hogy ez mindig így ismétlődik”. Ezért döntöttek a biztonsági készlet szintjének felemeléséről. Korábban az éves fogyasztás 10 százalékát tárolta az ország biztonsági készletként, ezt közel 2 milliárd köbméterre, a fogyasztás 20 százalékára emelték, miközben a fogyasztás is csökkent.

Az év végéig megmarad a rezsitámogatás. Fotó: Getty Images

A miniszter hangsúlyozta, hogy az atomenergiára szüksége van Magyarországnak. Megbízhatóan, biztonságosan működik a Paks 1, és folytatják a Paks 2-t. Az atomenergia olyan energiahordozó, amelynek a szén-dioxid-kibocsátása nulla. Ezzel lehet teljesíteni a klímapolitikai vállalásokat.

A napenergiát a növekedés fő meghajtójának nevezte. Már most 4500 megawatt fölött van a telepített naperőműkapacitás. Ez kétharmada az ország átlagos elektromosáram-fogyasztásának. Vannak olyan negyedórák, amikor Pakssal együtt kizárólag szén-dioxid-mentesen előállított árammal tudják táplálni a hálózatot. Ezenkívül lesz valamennyi szélkerék újra, mert szükség van erre az alternatívára is. Amit a földből, mint földhő, ki lehet szedni, és hasznosítani, arra már vannak jó tapasztalatok, ugyanakkor ezt tovább kell folytatni, itt még rengeteg tartalék van. Lantos Csaba szerint fel kell használni a biogázt, biomasszát és a hulladékot is fel kell dolgozni. Nem utolsó sorban a létező fosszilis energiahordozók – kőolaj, földgáz – termelését is még valamelyest lehet fokozni.

