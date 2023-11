Felélénkült év végére az ingatlanpiac

Éves alapon keresletnövekedés tapasztalható, mióta bejelentették a CSOK Pluszt - írja a 24.hu az ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján.

"A korábbi várakozásainknak megfelelően a vissza nem térítendő támogatással igénybe vehető nagyvárosi CSOK év végi búcsújáról, valamint a jövő évtől elérhető CSOK Pluszról szóló bejelentés élénkülést hozott a lakáspiacon. Szeptemberben még csökkent, de az október végi miniszteri bejelentés óta 2 százalékkal erősödött a kereslet az eladó lakások és házak iránt éves összevetésben. A bejelentést megelőző időszakhoz képest stagnált az érdeklődések száma, ami egyben azt is jelenti, hogy a CSOK Plusz meghosszabbította a kora őszi ingatlanpiaci szezont is. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis október végétől kezdve a kereslet jellemzően havonta 5–10 százalékkal csökken, de 2023 kivételt jelentett ebből a szempontból is" - nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Rendhagyó módon alakul az év végi kereslet. Fotó: Oleksandr Pidvalnyi/Pixabay

A CSOK Plusz mellett azért is növekszik a kereslet, mert idén kivezetik a nagyvárosi CSOK-ot, és még sokan szeretnék kihasználni a hozzá kapcsolódó kedvezményeket. Ennek viszont rendhagyó módon árcsökkentő hatása lehet.

Ezeknek a lakásvásárlóknak ugyanis legfeljebb négy hetük marad arra, hogy eladják a meglévő lakóingatlanukat, kiválasszák a következő otthonukat, és benyújtsák a CSOK-igénylést. A szoros határidő miatt a lakáseladóknak nagyobb mozgásteret jelent az alkuban az is, hogy a következő otthonuk megvásárlása során még számolni tudnak az idén elérhető kedvezményekkel

- mondta Balogh László.