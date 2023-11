Ezzel a diplomával kaphatod a legtöbb fizetést

Frissen az egyetemről kikerülve az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyit is lehet keresni a megszerzett diplomával. A felmérések szerint az államtudományi (azaz a katonai), a mérnöki, valamint az informatikai képzések diplomáival lehet a legmagasabb bruttó átlagfizetést megkeresni. Ezekkel a képzésekkel akár havi több mint félmilliós kezdőfizetést is zsebre tehetsz – számol be az Eduline a Diplomás Pályakövetési Rendszer legfrissebb adatairól.

Még mindig jól keresnek az informatikusok. Fotó: Getty Images

Az informatika még mindig hasít

Az alapszakos végzettségűek tekintetében a legmagasabb bért átlagosan az informatikai képzéseken diplomázók kapják, ez átlagosan havonta bruttó 536 794 forintot jelent, második helyen a műszaki képzések okleveles hallgatói állnak bruttó 477 578 forinttal, a harmadikon pedig az államtudományi képzések hallgatói bruttó 466 354 forinttal.