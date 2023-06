Ennyibe fog kerülni az élelmiszer, ha megszűnik az árstop

Augusztus elsejével megszűnik az élelmiszertermékekre kivetett hatósági árak rendszere, de a kormány nem engedi el teljesen az ársapkát: a most árstopos termékek ugyanis bekerülnek a júniusban bevezetett kötelező akciózás körébe. Az árstopos termékek most nincsenek ebben a körben, azokat legfeljebb a 2021. október 15-i áron lehet forgalmazni, így értelemszerűen az a szabály nem alkalmazható rájuk, hogy az akciózást a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához kell viszonyítani. Az alap így a bruttó beszerzési ár lesz, ebből kell 15 százalékot levenniük a boltoknak. Vagyis a kiskereskedők mindenképpen veszítenek továbbra is, a jelek szerint 15 százalékot. Ez azonban több esetben még így sem garancia arra, hogy az árak nem fognak növekedni, hiszen a beszerzési árak jelentősen megugrottak azóta, hogy az árstop rendszere él. A HVG kiszámolta, hogy ha most vezetnék be ezt a rendszert, mekkora drágulással kellene számolniuk a vásárlóknak.

A tojásért várhatóan kevesebbet kell majd fizetni. Fotó: Getty Images

És akkor jöjjenek a konkrét árak

A csirkemell beszerzési ára a június 5-11-i héten 1938 forint volt, ehhez képest a legtöbb üzlet 1499 forintos kilónkénti áron értékesítette a terméket. Jelenleg így 1647 forintos akciós árral kellene számolni, vagyis egyik pillanatról a másikra 10 százalékra megdobná az árakat. A finomliszt fogyasztói ára a gyártói márkás termékeknél átlagosan 290 forint, a saját márkás termékeket pedig 162 forintért lehet beszerezni. Ha most vezetnék ki az árstopot, a fogyasztói ár 168, illetve 155 forint lenne, vagyis nemhogy nőne, de csökkenne. Az étolaj a saját márkás termékek esetében átlagosan 550 forintért árulják, a gyártói márkákat pedig 727 forintért. Az árstop kivezetése után ezek az árak 459 forintra, illetve 493 forintra módosulnának – vagyis megint csak árcsökkenésre lehet számítani. A sertéscomb ára beragadt 1500 forint alá, és az új kötelező akciózással még lejjebb süllyedhet, majdnem száz forinttal, 1407 forintra.

A tojás jelenlegi ára 31 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, M-L-es tojások esetében darabonként 54 forint. Ehhez képest a fogyasztói ár 77, illetve 90 forint a két kategóriánál – ami jóval kedvezőbb, mint az árstop bevezetése előtti időszakban. Augusztusban pedig ennél is keményebb áreséssel lehet számolni, hiszen az 54 forinthoz képest a mínusz 15 százalék 46 forintos árat feltételez. A kristálycukor esetében az átlagos bolti ár 261 forint, ez a mostani állás szerint ez 314-323 forintra nőhet. Az akciózásoknál a szabályozás megfelelő készlet fenntartását várja el, ám számolni kell azzal, hogy ha nem leszünk elég gyorsak, egy idő után már csak a drágább árukkal fogunk találkozni az élelmiszerüzletekben.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!