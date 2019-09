Tervezzünk előre!

Ha hétvégén van egy kis időnk, érdemes előre gondolkodni, és kiszámolni, hogy a következő héten hányszor eszünk bent a munkahelyünkön. Ha mindennap viszünk magunkkal reggelit, valami nasit és ebédet, akkor 15 étkezéssel kell számolnunk az adott munkahéten. Ez persze nem jelenti, hogy 15-féle ételt kellene főznünk. Kalkuláljunk inkább több nagy adag hússal és zöldséggel, amelyet többféleképpen elkészíthetünk, és már meg is oldottuk a "mit egyek a héten?" kérdés nagy részét.

Csak egyszerűen!

Kezdő szakácsoknak és kevés szabadidővel rendelkezőknek semmiképp sem ajánlott bonyolult vagy sokfogásos menükben gondolkodni - az egyszerűség itt is célravezetőbb. Szakértők szerint legyen zöldség, keményítőtartalmú élelmiszer (gabonafélék, burgonya) és sovány fehérje minden főételben, amit magunkkal viszünk. Így például ebédre tökéletes lehet egy adag sertésszelet brokkolival és édesburgonyával.

Egy kis ötletességgel könnyen változatossá tehetjük az étkezésünket

Újrahasznosítás mester(szakács)módra

Fókuszáljunk egy ételre! Maradva például a fenti sertésszeletnél: készítsük el, együnk belőle egy keveset aznap vacsorára, a maradékot pedig csomagoljuk el másnap ebédre. Más köretet könnyen kitalálhatunk mellé, így nem lesz unalmas az ismétlés.

Grillezés helyett

A szakemberek azt is tanácsolják, hogy amikor kevés időnk van, ne válasszunk fokozott figyelmet igénylő elkészítési módokat. Például grillezés helyett tegyük a sütőbe a húst, és programozzuk be, mennyi ideig szeretnénk sütni. Így elég, ha néha rápillantunk, közben pedig tudunk haladni a köretekkel is.

Fagyasztott alternatívák

A mirelit zöldség sem ellenség, sőt ugyanannyi (vagy akár még több) vitamint és ásványi anyagot tartalmazhat, mint a nyers vagy egyéb módon tartósított zöldségek.

Ehetjük-e reggelire mindig ugyanazt?

Miért ne? Hiszen a reggeli rohanásban kinek van kedve és ideje mindennap valami újat kitalálni? A gyümölcsök igazi jolly jokernek számítanak - készítsünk pár perc alatt egy smoothie-t, vagy dobjunk be kedvenc gyümölcseinkből néhányat a táskánkba egy adag natúr görög joghurttal együtt. És már kész is a munkahelyünkön percek alatt elfogyasztható, tápláló reggeli.

Tízórai, uzsonna

Mindig vigyünk magunkkal egy-két adag egészséges rágcsálnivalót, amelyet tízóraira vagy uzsonnára elmajszolhatunk. Például ha van nálunk egy kis dobozban néhány szem mazsola és egy alma, akkor ebéd után néhány órával máris jóval kevesebb eséllyel veszünk csokit az automatából.

Legyünk kreatívak!

Nem muszáj mindennap csirkét enni, arra pedig gondolnunk sem kell, hogy ezt csak egyféleképpen lehetne elkészíteni - kísérletezzünk bátran a sovány húsokkal, köretekkel és öntetekkel.

Bevásárlólista

Időt és pénzt spórol, aki bevásárlólistával megy a boltba. Ehhez persze az kell, hogy jó pár napra előre eldöntsük, hogy melyik nap mit szeretnénk enni, és rászánjuk az időt az ételek elkészítésére is. De ha ügyesek vagyunk, sem ez, sem pedig a bevásárlás nem fog órákba telni - főleg, miután számos áruházból akár már online is házhoz rendelhetjük a hozzávalókat.

Figyeljük a hűtő tartalmát!

Az ételek előre elkészítése, dobozolása és munkahelyünkre szállítása persze mit sem ér, ha mindig közbejön valami, ami miatt nem fogynak el az egészséges falatok. Mindig figyeljünk oda, miből mennyi van az otthoni és a munkahelyi hűtőnkben! A csirkehúst például 3-4 napig még gond nélkül elfogyaszthatjuk. Ha tehát a hétfői sült csirkecombokra nem kerül sor hétfőn és kedden, de hűtőben voltak végig, akkor szerdán még nem szükséges a szemétben végezniük. Praktikus tipp: ajánlott néhány átlátszó tárolót beszerezni, így szó szerint pár szempillantással nyomon tudjuk követni, hogy miből mennyi van a hűtőben.

Forrás: menshealth.com