Duplájára drágulhat néhány termék nyárra

Akár a duplájára is drágulhatnak a hatósági áras termékek az árstop eltörlése után, amire a tavasz utolsó heteiben, nyár elején kerülhet sor – így számol az rtl.hu-nak nyilatkozó szakértő. A csirkemell, a liszt, a kristálycukor és a többi érintett termék ára több mint egyéves lemaradásban van a jócskán megdrágult élelmiszerekhez képest, de ha a kormány eltörli az intézkedést, visszaállnak a piaci árak.

Mikor csökkenhetnek tartósan az árak?

Orbán Viktor hétfőn a Parlamentben ellenzéki kérdésekre válaszolva többször is visszatért a hatósági árak eltörlésének várható menetrendjére. Szerinte ehhez arra van szükség, hogy az infláció érezhetően és biztatóan csökkenni kezdjen. "Amint az infláció meggyőző módon, tartósan csökkenő pályára áll, akkor az ársapkákat ki lehet vezetni" – fogalmazott a miniszterelnök.

Az árstopok eltörlésével egyes termékek ára a kétszeresére is emelkedhet. Fotó: Getty Images

A KSH legutóbbi adatai szerint a fogyasztói árak januárban átlagosan 25,7 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, ami 27 éves rekord, és az élelmiszerek továbbra is brutálisan drágulnak. "A tavaszi hónapokra várhatjuk azt, hogy csökkenni kezdjen az infláció" – mondta Hornyák József, a Portfolio.hu elemzője. Ez azonban várhatóan még csekély mértékű csökkenés lesz. „Ha a döntéshozóknak elég egy hónapnyi csökkenés, és az, hogy az előzetes részadatok alapján folytatódjon a csökkenő trend, akkor akár az sem elképzelhetetlen, hogy az árstopokat nem hosszabbítják meg” – magyarázta a szakember. Hornyák József ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök meggyőző és tartós csökkenésről beszélt a Parlamentben. „Ez általában azt szokta jelenteni, hogy az infláció több hónapig, folyamatosan csökken. Erre leginkább tavasz végén, nyár elején van esély. A tartós csökkenés május-júniusra fog bekövetkezni” – magyarázta.

A hatósági árak eltörlése után az árstopos termékek ára is jelentősen emelkedni fog: ennek mértéke 50 és 100 százalék közé várható. Tehát egyes termékek ára akár meg is duplázódhat majd. Hornyák József szerint azt is érdemes észben tartani, hogy az infláció csökkenése nem azt jelenti, hogy olcsóbb lesz az áru a boltokban, csak azt, hogy lassul a drágulás üteme. Az élelmiszerárak mostani 40-50 százalékos emelkedése emelkedés az átlagosan 20-30 százalékos élelmiszerár-emelkedésbe vált majd át

