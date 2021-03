Az illatok így hozhatnak vissza emlékeket

Talán mindenkivel előfordult már, hogy egy jellegzetes illat hatására régen elfeledettnek vélt emlékek egész sorozata tört benne felszínre. Egy parfüm eszünkbe juttathat egy évtizedek óta nem látott, régi barátot, de egy mezőn sétálva is felidézhetjük nagyszüleink virágokkal borított udvarát, ahol gyermekkorunkban sokat játszottunk. Egy új tanulmány, melyről a Progress in Neurobiology című szaklapban számoltak be, arra kereste a választ, hogy az agyban milyen folyamatok kötik össze a szaglásunkat bizonyos emlékek felidézésével.

Ezért veszélyes, ha elveszítjük a szaglásunkat

A Northwestern Egyetem tudósai megvizsgálták azokat a különféle hálózatokat, amelyek összekapcsolják elsődleges érzékszervi területeinket - a látást, a hallást, az érintést és a szaglást - a hippokampusszal, amely az érzelmek és a memória kezeléséért is felelős agyi terület. Felfedezték, hogy a hippokampusz lényegesen erősebben kapcsolódik a szagláshoz használt szenzoros rendszerhez. Ez pedig magyarázatot adhat arra, hogy a szagok miért válthatnak ki ilyen erős érzelmi reakciókat az emberekben. és miért képesek felidézni elveszettnek vélt emlékeket.

Egy illat emlékek sorát hozhatja a felszínre. Fotó: Getty Images

A tanulmány szerint az emberi evolúció során az úgynevezett "új agykéreg" (neocortex) fokozatos fejlődésnek indult, amely a memóriahálózatok útját is átszervezte az agyunkban. Megváltoztatta a látással, hallással és az érintéssel agyunkba jutó információk útvonalát, amelyek egy közvetítőn - az úgynevezett asszociációs kéregen - keresztül jutnak el a hippokampuszhoz. A szaglás azonban közvetlen összeköttetésben maradt ezzel az agyi területtel.

Mivel az illatoknak komoly hatása van az érzelmeinkre is, a szaglás elvesztése az életminőség jelentős romlásával jár. Bizonyos kutatások szerint a depresszió gyakoriságát is növeli, ha nem hagyatkozhatunk erre az érzékszervünkre. Ez különösen aggasztó hír a koronavírus-járvány ideje alatt, hiszen a COVID-19 egyik jól ismert tünete a szaglás tompulása vagy teljes elvesztése.