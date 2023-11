Alig lesz bolt, ami kinyit december 24-én

A Lidl kezdeményezéséhez csatlakozva a két karácsonyi munkaszüneti nap mellett idén december 24-én is zárva tart a Penny 230 magyarországi üzlete is. Az üzletlánc tájékoztatása szerint az ezt megelőző napokban hosszabb nyitvatartással igyekeznek majd megkönnyíteni a vásárlók számára a készülődést – számol be az atv.hu a változásról.

Az üzletlánc vezetése a munkavállalói és a vásárlói érdekeket is megvizsgálva, továbbá a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének megkeresésére is reagálva döntött úgy, december 24. és 26. között valamennyi üzletét egységesen zárva tartja. Mint azt közölték: a magyar hagyományok szerint a család szentestén gyűlik össze. Idén a Penny döntésének köszönhetően valamennyi munkatársuknak lehetősége nyílik ezen a napon már a készülődés időszakát is a szeretteivel tölteni.