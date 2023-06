A világ legélhetőbb városa csak 2 órányira van Budapesttől

Az Economist Intelligence Unit idén is összeállította a világ legélhetőbb városainak listáját, többek között az egészségügyi ellátás, az oktatási helyzet, a közbiztonság, az infrastruktúra és a környezeti szempontok figyelembevételével. A legjobbnak idén is Ausztria fővárosa, Bécs bizonyult a számtalan kulturális és szórakozási lehetőség, a kiváló infrastruktúrája és a jó közbiztonsága miatt. A másodiknak ismét a dán főváros, Koppenhága futott be. Két ausztrál város követi őket, Melbourne és Sidney. Kanada a top10-ben három várossal képviselteti magát, Vancouver (5. helyezett), Toronto (7.) és Calgary (9.). Európából még két svájci város, Zürich (6.) és Genf (8.) szerepel az első tízben, és a japán Oszaka lett a tizedik – írja a 24.hu.

Bécs óvárosában kellemes barangolni. Fotó: Getty Images

A három legélhetetlenebb város az arab világban található a 172 várost rangsoroló lista szerint: Algéria, Líbia és Szíria fővárosai ezek, vagyis Algír, Tripoli és a polgárháború sújtotta Damaszkusz.

Mint arról már korábban beszámoltunk, az is kiderült, Magyarországon melyik a legélhetőbb városunk, és hol a legrosszabb lakni.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!