A Föld nagy részén még mindig kiváltság az internet

Az ENSZ Nemzetközi Távközlési Uniójának (ITU) legutóbbi, 2022-es felmérése óta további mintegy százmillió embernek sikerült csatlakoznia az internethez világszerte, de még mindig 2,6 milliárd ember él világháló nélkül. A Föld lakosságának 67 százaléka, vagyis 5,4 milliárd ember használja a netet. Az internetes kapcsolódás ilyen mértékű fejlődése egy újabb lépés a helyes irányba – jelentette ki Doreen Bogdan-Martin, az ITU főtitkára.

Sok helyen még áram sincs, nemhogy internet. Fotó: Getty Images

Egyre többen használják, de van még hová fejlődni

Az internetes kapcsolatok számának növekedése azonban még mindig nem elég gyors, és kitartó nemzetközi erőfeszítésekre van szükség, hogy 2030-ra mindenki számára elérhetővé váljon a globális, egyetemes és gyors internetkapcsolat. Nem fogunk alább adni az erőfeszítéseinkből, amíg egy olyan világban nem élünk, ahol mindannyiunk számára konkrét valóság a gyors internetkapcsolat, függetlenül attól, ki hol él – hangsúlyozta a főtitkár.

Az alacsony jövedelmű országokban volt a leggyorsabb az internetkapcsolatok fejlődése, ahol 17 százalékkal nőtt az internetezők száma az elmúlt évben, ám ezekben az országokban még mindig csak a lakosság alig egyharmada csatlakozik a világhálóhoz. Jelenleg két fő akadálya van az internetkapcsolatok globális fejlődésének: továbbra is azokat a közösségeket a legnehezebb elérni, amelyeknek még mindig nincs internetes hozzáférése, illetve nem könnyű átállni a kezdetleges internetes hozzáférésről a stabil és felhasználóbarát online hozzáférésre – mutatott rá Bogdan-Martin. Hozzátéve: gyakran alábecsülik az egyéb akadályokat is, például a túl alacsony internetes csatlakozási sebességet, a túl drága hardvert és előfizetéseket, a digitális kultúra hiányát, a kulturális és nyelvi akadályokat, a nemi alapú diszkriminációt, illetve néha még az elektromos áram hiányát is.