A dupla nyugdíj sem mindenkit óv meg az éhezéstől

„Őszintén megmondom, hogy ez, amit emelnek, szinte egyenlő a nullával, nekünk annyit jelent” – nyilatkozta az RTL híradójának Nádas Pálné nyugdíjas. A nőnek a gyógyszereit mindenképpen meg kell vennie, ezért inkább az ételen spórol. De már mindenért csaknem kétszer annyit fizet, mint egy évvel korábban, így hónap közepére rendszerint el is fogy a havi nyugdíja. Emiatt kénytelen volt hozzányúlni a spórolt pénzéhez. „A temetésemre, amit félreraktam, lassan azt is fölélem” – mondta.

Sokan már a temetésükre félretett összeghez is kénytelenek hozzányúlni, hogy megéljenek. Fotó: Getty Images

Nem elég a 15 százalékos emelés

Decemberben jelentették be, hogy 2023-ban 15 százalékkal emelik a havi nyugdíjakat, hogy megőrizzék a nyugellátás értékékét. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) azonban azóta közzétette, hogy az idősek fogyasztói kosarának drágulása 2022-ben ennél magasabb volt, pontosan 15,2 százalék. Az idei év első hónapjaiban pedig várhatóan még jobban felgyorsul majd az infláció.

Februárban azonban az emelt összegű nyugdíjat is duplán kapják meg az érintettek, érkezik ugyanis a 13. havi nyugdíj. Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke szerint viszont ez sem jelent mindenkinek valódi fellélegzést. „Most a 13. havi nyugdíjjal együtt a nyugdíjasok egy kis lélegzethez jutnak, és be tudják fizetni az elmaradt számláikat, és mondjuk 1-2 hónapig ez az inflációt kiegyensúlyozza, de éves szinten valószínűleg kevés lesz” – fogalmazott. Várakozásait alátámasztja az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 15-19,5 százalékos inflációval számol 2023-ra.

Hatalmasat zuhantak a nyugdíjasok életkörülményei. A hazai idősek gazdasági és egészségügyi helyzete világviszonylatban is lemaradást mutat, az Európai Unión belül pedig a legtöbb régiós versenytárs már megelőzte Magyarországot.

Mi lesz így a nyugdíjasokkal?

További több mint 15 százalékos drágulás esetén a nyugdíjszervezetek szerint évközi nyugdíj-kiegészítésre szorulnak majd a nyugdíjasok. A nyugdíjasok fele ugyanis a mostani emeléssel sem kapja meg az aktuális átlagnyugdíj összegét, amely 208 ezer forint.

Legalább 300 ezren pedig még 100 ezer forintnál is kevesebből élnek hónapról hónapra. „Nekik semmilyen tartalékuk nincs, és a nyugdíjuk nem tart ki a következő havi nyugdíj folyósításáig sem. Van, akinek döntenie kell minden hónapban, hogy a szívgyógyszereit váltsa ki, vagy a rezsijét fizesse be, vagy élelmiszert vásároljon. A három együtt nem megy” – mondta Juhász László.

