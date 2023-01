Éhezés fenyegeti a nyugdíjasokat

A kormány 2023. január 1-től 15 százalékkal megemelte a nyugdíjakat. Az emeléssel a nyugdíjasok egy része nagyon jól járt, ám annak a több mint 54 ezer embernek, akinek a nyugdíja kevesebb mint 40 ezer forint, az emelés csak legfeljebb hatezer forint pluszt jelent. Míg a 123 ezer, 300 ezer forint feletti nyugdíjjal rendelkező társuk minimum 45 ezer forinttal kap többet. Az emelésük összege tehát utóbbiak esetében magasabb, mint a sor végén lévők havi ellátása. Vagyis a mostani nyugdíjemelés tovább növeli a szakadékot nyugdíjas és nyugdíjas között – írja a Népszava.

Sokezer nyugdíjas van nehéz helyzetben. Fotó: Getty Images

A mostani 15 százalékos emeléssel szemben várhatóan ennél magasabb infláció lesz 2023-ban is, miközben a kormány adós a tavalyi pénzromlás ellentételezésének egy részével is. A három lépcsőben adott összesen 14 százalékos nyugdíjemelésnél ugyanis az utolsó hónapok áremelkedését már nem vették figyelembe, pedig ez akár 1-2 százalékos többletet is jelenthetne az időseknek.

Nagyobb az infláció, mint az emelés mértéke

Katona Tamás, a KSH volt elnöke arra emlékeztetett, hogy az Eurostat módszertana alapján számított legutolsó ismert adat, a novemberi 23,1 százalékos magyar infláció a legmagasabb volt az uniós tagországok között. A nyugdíjas fogyasztói kosárral számolva pedig ennél is nagyobb mértékben, több mint 25 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A Magyarországon megvehető élelmiszerek ára 47,2 százalékkal volt magasabb novemberben, mint egy évvel korábban, összességében tehát kizárt, hogy a reálérték megőrzéséhez elegendő a 14 százalékos emelés. Lehet és kell tehát örülni a nyugdíjemelésnek, de annak mértéke nem nagyvonalú, sőt tovább rontja az idősek többségének pozícióját.

