Szokatlanul alacsony hőmérsékletet is mérhetünk

Ma még túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Csapadék estig nem lesz - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Élénk, északi szél csak a Dunától keletre lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 23 fok között valószínű, de az északkeleti határvidéken kissé hűvösebb lehet. Késő estére 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

A késői órákban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az éjszaka közepétől kezdve a Dunántúlon több helyen is gyenge eső várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 7 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, de a még kevésbé felhős Borsodban és Nyírségben ennél hidegebb is lehet. Északkeleten és az északi völgyekben néhol gyengén fagyhat, illetve talajmenti fagy nagyobb területen is lehet.

Sok növénynek árthat a májusban szokatlanul alacsony reggeli hőmérséklet. Fotó: Getty Images

Nem fogunk örülni a hétvégi időnek

Szombaton felhős idő valószínű, az ország nagy részén csak rövidebb vagy szűrt napsütés várható. A Dunántúlon és esetleg az északi megyékben lehet gyenge eső, majd késő este az érkező hidegfronthoz kötődve a Kisalföldön már zivatarok is kialakulhatnak. A nap végéig többnyire mérsékelt délies szélre számíthatunk, ezt követően viszont északnyugaton már viharossá fokozódhat az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 24 fok között várható, délnyugaton lesz a melegebb.

Vasárnapra virradva zárt felhőzet vonul át az ország fölött esővel, de az ég is döröghet. Reggeltől északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, szűnik a csapadék. A déli óráktól a gomolyfelhős, napos időben már csak helyenként valószínű zápor. Az északnyugati, északi szelet erős, a Dunántúl egy részein főként éjjel viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.