Szerda este érkezik a hidegfront

Szerdán a többórás napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, utóbbiak az északi és nyugati megyékben időszakosan össze is állhatnak, helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat belőlük. Kora estétől nyugat felől újra megnő a csapadék esélye, akkor már heves zivatarok is előfordulhatnak. A délkeleti szél nyugatira, északnyugatira fordul, és időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 32 fok között várható, de az északi határszélen, északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.



Szerda Kora estétől nyugat felől, esővel érkezik a hidegfront. Fotó: Getty IMages

Szerda este jön a hidegfront

Szerda este hidegfront éri el hazánk térségét. Az éjszaka első felében többfelé záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is képződhetnek, majd kelet, délkelet felé terjednek. Az éjféli órák után fokozatosan csökken a csapadékgócok száma, hajnaltájt pedig jórészt mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, majd veszít erejéből a légmozgás. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között valószínű, a hidegre hajlamos, szélvédett völgyekben ennél hidegebb is lehet.

Csütörtökön már jó idő lesz, a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék elszórtan csak délelőtt várható. A minimum-hőmérséklet 8 és 17, a csúcsérték általában 24 és 29 fok között várható.