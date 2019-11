Mutatjuk, mikor jön az első hó

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma egész nap erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb délután a Dunántúlon fordulhat elő némi napsütés. Több felé és több alkalommal is eleredhet az eső, a délutáni és esti órákban pedig egy-egy zivatar sem kizárt a déli, délnyugati tájakon. Napközben 8-13 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a déli határ közelében ugyanakkor 14-16 fokot is mérhetnek.

Hétfőn többfelé lehet hóesés, és a lehullott hó meg is maradhat. Fotó: iStock

Éjszaka nyugat, északnyugat felől elkezd vékonyodni, felszakadozni a felhőzet, ezzel egyidejűleg pedig a csapadék is fokozatosan megszűnik. Késő estére 6-11, hajnalra 2-9 fok közé hűl vissza a levegő. Pénteken már hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap, eső, zápor csak szórványosan várható. Élénk lesz ugyanakkor az északnyugatira forduló szél, mi több, az északi megyékben meg is erősödik. Holnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 9-14 fok között alakul.

Ami a hétvégét illeti, szombaton többórás napsütés mellett felhőátvonulásokra számíthatunk helyenként futó záporral, főként északkeleten a hegyekben egy-egy hózáporral. Napközben már csak 4-9 fokig melegszik az idő, később azonban még ennél is hűvösebb lesz: vasárnap már csak 2-7 közötti maximumokra lehet számítani. Napsütésben eleinte még vasárnap is lehet részünk, de aztán nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ami egyre többfelé hoz magával esőt, illetve az Északi-középhegység térségében néhol hó is lehet.

A jövő hét borult idővel és sok csapadékkal indul: hétfőn kezdetben esőre, a nap második felétől pedig egyre többfelé havas esőre, hóra van kilátás. Az eumet.hu előrejelzése szerint az ország északi, északnyugati felében havazás, délebbre inkább eső, havas eső lesz jellemző. A lehulló hó előreláthatóan meg is marad.