Mutatjuk, meddig marad a hűvös idő

Csapadékra nem kell ma számítani, többórás napsütésre készülhetünk, legfeljebb késő délután képződhet annyi gomolyfelhő, hogy jelentősen takarja a napot - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A Tiszántúlon, Dél-Alföldön és az Észak-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben a hőmérséklet 21-26 fokig kúszik fel. Éjszaka ismét csökkenni fog a felhőzet, a legtöbb helyen derült lesz az idő. A levegő késő estére 13-19, hajnalra 6-13 fokig hűl vissza.

Napsütéses, de a megszokotthoz képest enyhébb idő várható a héten. Fotó: Getty Images

Kedden sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre van kilátás. Északkeleten elképzelhető egy-egy futó zápor is, illetve helyenként megélénkülhet az északkeleti szél. A nappali csúcshőmérséklet holnap 23-28 fok között alakul. Hasonló időre számíthatunk szerdán is, ugyanakkor délutántól a nyugati tájakon megerősödhet a gomolyfelhő-képződés, amihez elszórtan zápor, zivatar is társulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a melegebb területeken már elérheti a 30 fokot, de 25 fokig nagyjából mindenhol felszökik majd a hőmérő higanyszála.

Érdemi változás a hét második felében sem valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, főként csütörtökön néhol még tartósabb eső is. A hétvégére azonban csökken a csapadék valószínűsége, emellett mindennap többórás napsütés várható. A nappali maximumok a hűvösebb vidékeken 22-23 fok körül változnak, a melegebb tájakon viszont elérhetik a 27-30 fokot is. A hajnali órákban erős lehűlésre kell készülni, a minimumok 9-16 fok között változnak majd.