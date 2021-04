Mutatjuk, hol várható havazás

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég. Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint országszerte ismétlődő eső valószínű, kiadós mennyiségre számíthatunk. A nap második felében nyugat felől nagyobb területen havas eső, hó is lehet az eső mellett, a Dunántúlon síkvidéken átmeneti vékony hóréteg kialakulhat, a hegyekben több centiméter is összegyűlhet. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 3 és 7, attól keletre 7 és 14 fok között várható. A keleti határszélen lehet ennél pár fokkal melegebb, de ott is a déli óráktól gyorsan lehűl a levegő. Késő estére 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

A Dunántúlon síkvidéken átmeneti vékony hóréteg kialakulhat. Fotó: Getty Images

Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég. Egyre keletebbre tolódik a vegyes halmazállapot határa, így a az ország nagyobb részén már havas eső, havazás várható az eső mellett. Síkvidéken továbbra is csak átmeneti jelleggel, míg a hegyekben tartósan megmaradhat a vizes, tapadó hó. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz erős, főleg az Észak-Dunántúlon, a Zemplén térségében viharos. A késő esti 2, 8 fokról hajnalra 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Viharos széllökések

Szerdán jobbára borult lesz az ég, csak a nap második felében, a Dunántúlon vékonyodhat el a felhőtakaró. Délelőtt még szinte országszerte előfordul csapadék, zömében hó, havas eső de a keleti megyékben inkább eső valószínű. A déli óráktól csökken a csapadék intenzitása, délutánra a Dunántúlon el is áll. Az északi, északnyugati szelet továbbra is a Dunántúlon és az északkeleti megyékben kísérik viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul.

Hajnalban mínusz 2 fok

Csütörtökön az átmeneti vékonyodást követően ismét országszerte erősen felhős vagy borult idő várható. A Dunántúl délnyugati megyéi kivételével több helyen várható kisebb eső, zápor, a hegyekben havas eső, hó is előfordul. A keleti, északkeleti megyékben jelentős mennyiség valószínű. Az északnyugati szelet erős, a Dunántúlon olykor viharos lökések kísérik. Hajnalban mínusz 2, plusz 3, délután 4, 10 fok között alakul a hőmérséklet.