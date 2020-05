Mutatjuk, hol csapnak le zivatarok

Zivatarveszély miatt keddre is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Előrejelzésük szerint a késő délelőtti óráktól estig ismét bárhol várhatók zivatarok, amelyekhez kapcsolódva előfordulhat viharos, 60-80 kilométer/órás szél és apró szemű jég. Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között valószínű. Késő estére 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. A késő délutáni órákra már inkább csak a délkeleti területeken számíthatunk csapadékra, a felhőzet is csökken.

Országszerte zivatarok csaphatnak le. Fotó: Getty Images

Változékony időnk lesz

Szerdán is gomolyfelhős lesz az ég, de a nap már több órára kisüthet. Az Alföldön zivatar is kialakulhat, de kisebb záporokra az ország több pontján is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul, éjszaka 5 fokig hül le a levegő.

Csütörtökön északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, az Alföldön várható a legtöbb napsütés. Elszórtan, elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Az északi szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.