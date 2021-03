Humánmeteo: szédítő lesz a péntek

A kifejezetten a frontokra érzékenyek pénteken nem tapasztalhatnak erős tüneteket, de általánosan elmondható, hogy több panasz is jelentkezhet a szokatlanul hűvös időben. Folytatódik a fényszegény idő, sok lesz a felhő, ami befolyásolhatja a hangulatunkat és a közérzetünket is. Reggel akár fagyok is előfordulnak! A szervezetünket érő hatásokról és a kezelésükről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szédülés és rosszullét keserítheti meg a pénteki napot. Fotó: Getty Images

A fényszegény időben fáradtságérzet, kedvetlenség jelentkezhet, illetve álmosságot, bágyadtságot is tapasztalhatunk. A vérnyomásingadozásra hajlamosak enyhébb tüneteket tapasztalhatnak, amelyek este sem mérséklődnek számottevően. Gyakori lehet aszédülésés a múló rosszullét is. Az ízületi panaszok felerősödésére is számítani lehet, de egy reggeli átmozgató tornával mérsékelhetjük a fájdalmakat, a testmozgás ráadásul abban is segít, hogy könnyebben induljon a nap.

Jó hír az allergiásoknak

A szabadban romló hő- és komfortérzetre készülhetünk, emellett most nemcsak reggel, hanem napközben is növekszik a megfázásveszély. Számítsunk arra, hogy az évszakos átlagnál hűvösebb időben réteges öltözet szükséges, a napi vitaminpótlásról pedig feltétlen gondoskodjunk ezeken a változékony napokon. Az allergiásoknak jó hír, hogy a nyárfa és az éger pollenjének légköri koncentrációja nem tud tartósan megemelkedni, így intenzív tünetekre nem kell számítania. A légköri szennyezőanyagok koncentrációja csökkent, országszerte tiszta lesz a levegő, de kismértékű romlás kezdődik.