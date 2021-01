Humánmeteo: megviselhet a szokatlan meleg

Szombaton elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét. A hőmérsékleteket tekintve kellemes időre számíthatunk, hiszen a legtöbb helyen 10 fok közelébe, néhol még annál is tovább emelkedik a hőmérő higanyszála. Némi napsütés is várható, ami javíthatja a közérzetet, feltölthet energiával.

A melegfrontra fokozottan érzékenyek kissé álmosabbá, tompábbá válhatnak. Fotó: Getty Images

Érthető, ha az elmúlt napok fényszegény időjárása után szinte kikívánkozunk a természetbe, ehhez azonban mindenképp öltözzünk rétegesen, mert sokfelé a szél is megélénkül. Az ilyenkor szokatlan meleg ráadásul nemcsak pozitív hatásokkal járhat, de sokak szervezetét meg is viselheti. Emiatt tovább gyengülhet az amúgy is igénybe vett immunrendszer, így érdemes megtekinteni a fertőzésveszély térképet a Meteo Klinikán.

Tompábbak lehetünk

A hőingás kis mértékben az időseket és a szívbetegeket is megterhelheti. A magasban zajló felmelegedés hatására pedig a melegfrontra fokozottan érzékenyek válhatnak kissé álmosabbá, tompábbá, bár ezt ellensúlyozhatja a természetes fény élénkítő ereje. A kinti programoknak most kedveznek a feltételek, csapadék nem várható. Ugyan a szél csökkenti pár fokkal a hőérzetet, de megfelelő öltözet mellett érdemes eltölteni egy kis időt a friss levegőn.

A levegőben már kis mennyiségben megtalálható a mogyoró és az éger pollenje, délen közepes tünetek is jelentkezhetnek. A következő napokban azonban várhatóan javul az allergiahelyzet.