Humánmeteo: megterhelő hétfő jön

Megterhelően alakul az élettani helyzet hétfőn. A frontrendszer még mindig felettünk van, sőt egy mediterrán ciklon is társul hozzá. Az összetett légköri helyzetet a legtöbb időjárás-érzékeny ember megszenvedi. Több, egymástól különböző panasz léphet fel, az enyhébb migrénes fejfájástól egészen a komoly keringési problémákig. A fennálló panaszokról és azok erősségéről Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Afejfájásmellett ízületi panaszok is felléphetnek. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett gyakori tünet lesz a vérnyomás-ingadozás és keringési problémák a felléphetnek. A nyirkos időben az ízületesek tünetei szintén felerősödnek, ízületi problémák esetén egy átmozgató torna és a fájó végtagok melegen tartása javasolt. A csapadékos és szeles időben alacsony lesz a hőérzet, és nő a megfázásveszély A közlekedés során a nedves útszakaszok és a figyelmetlen sofőrök okozzák a fő veszélyt.

h i r d e t é s

Akár 22 fok is lehet

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hétfői előrejelzéséből. Hosszabb felszakadozások délelőtt keleten, délután inkább a Nyugat-Dunántúlon fordulhatnak elő, ezeken a tájakon némi napsütés is lehet. Többfelé várható eső, zápor: a csapadékzóna a Tiszántúlt a nap második felében éri el, eközben a nyugati megyékben megszűnhet a tartós csapadékhullás. Kezdetben a keleti vidékeken még déli irányú lesz a szél, majd ott is északnyugatira, északira fordul, és sokfelé meg is erősödik, a Dunántúlon, illetve estétől északkeleten viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul. A csúcshőmérséklet általában 11 és 18 fok között valószínű, de egészen északkeleten 20, 22 fokot is mérhetnek.