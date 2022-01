Vasárnap frontmentes idő várható, azonban a frontra fokozottan érzékenyek tüneteket tapasztalhatnak. A reggeli köd viszonylag nagy területen marad meg tartósan, illetve a felszálló rétegfelhőzet is elzárhatja a napsugarak útját. Ez azt jelenti, hogy sokan lesznek olyanok, akiken lehangoltság, fásultság lehet úrrá. A nyirkos időhöz kötött időjárási helyzetben jelentkező tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A köd viszonylag nagy területen marad meg tartósan. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy amennyiben délnyugaton, nyugaton lesz egy magasban zajló felmelegedés, az arra érzékenyeknél fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Fáradékonyság, tompaság jelentkezhet, csökken a koncentrálóképesség. Ha migrénes, szintén egy nehezebb napra számíthat, próbáljon sokat pihenni! Ha vérnyomás-ingadozás gyötri, szintén a kímélő napi program javasolt.

Viszont ha keleten él, akkor továbbra is a kopásos eredetű ízületi bántalmak felerősödésre számítson, így ha erre hajlamos, akkor egész napos végtagfájdalmak kínozhatják. A párás, szürke idő mentálisan is megviselheti, a hangulatát is ronthatja. Nem csoda, ha ilyenkor sokan kedvetlennek, letörtnek érezzük magukat! Nagy a fertőzésveszély, a párás idő kedvez a kórokozók terjedésének. Az egész téli időszakban fontos a folyamatos C-vitamin bevitel, az immunrendszerének szüksége van az erősítésre. A vitamintartalmú gyümölcsök mellett a mézzel, citrommal ízesített meleg teákat is ajánljuk a védekezőképesség növelésére!

h i r d e t é s

A magasabb hőmérsékletű nyugati tájakon a mogyoró és az éger pollenkoncentrációjának növekedése várható. Északkeleten nincs számottevő mennyiségű virágpor a levegőben. A levegőminőség romlik. A nyirkosság, a ködfoltok területén továbbra is jelentkezhetnek légzőszervi panaszok, melyek egész nap fennállhatnak. Az asztmások helyzete különösen nehéz, nem ajánlott ilyenkor hosszabb időt a szabadban, a szennyezett levegőjű területeken tölteni.