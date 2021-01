Humánmeteo: fejfájást hoz a lehűlés

Vasárnapra virradóan hidegfront érkezik a Kárpát-medencébe, a változás pedig nagy terhelést jelent szervezetünkre, és ez nem csak akkor igaz, ha a hidegfrontra érzékenyek körébe tartozunk. Az északnyugatira forduló szél szintén sokaknál okoz panaszokat, kellemetlenné teszi a kint tartózkodást is. A front mögött hideg levegő zúdul be térségünkbe, és átmeneti csapadékra is készülni kell, ami akár havas eső, hó is lehet. Az átvonuló hidegfront negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A gyerekeket is megviseli az időjárásváltozás. Fotó: Getty Images

A gyerekekre is rossz hatással lesz

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett hajnalra virradóan nyugtalan alvást, álmatlanságot tapasztalhatunk, napközben pedig az ingerültség, az indokolatlan idegi feszültség lehet a legjellemzőbb. Ezen kívül a gyerekek esetében is élénkség jelentkezhet, sokkal kezelhetetlenebbek, "rosszabbak" lehetnek a megszokottnál. A másik gyakori panasz afejfájáslesz, ezt egész nap tapasztalhatjuk - elsősorban a görcsös fájdalomra készüljünk.

A szabadban kellemetlen komfortérzetre számíthatunk. A hideg, szeles időben a hőérzetünk is több fokkal alacsonyabban alakul, illetve a szabadtéri tevékenységeknek sem kedveznek a körülmények. Nagy a megfázásveszély.