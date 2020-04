Humánmeteo: fájdalmas lesz a kedd

Kedden hajnalban elhagyja térségünket a hidegfront, de még szerte az országban egész nap intenzíven jelentkezhetnek az ehhez köthető panaszok - olvasható a MeteoKlinika előrejelzésében. Mint írják, az esetleges tünetei a reggeli órákban is erősnek ígérkezhetnek. Amennyiben az érzékenyek körébe tartozunk, akkor fejfájás léphet fel, illetve álmosabbnak, bágyadtabbnak érezhetjük magunkat. A görcsös panaszok is jellemzőek lehetnek, illetve keringési problémák is felléphetnek.

A hidegfont megszűnik, de afejfájásmarad. Fotó: Getty Images

A szívbetegeket és az időseket éri a legnagyobb igénybevétel, ők lehetőség szerint próbáljanak minél több időt pihenéssel tölteni. Napközben fogyasszunk sok folyadékot, tiszta víz vagy cukormentes tea formájában, de akár a halánték körkörös masszírozása is segíthet a tünetek mérséklésében. Étkezés során válasszuk inkább sok zöldségfélét és gyümölcsöt, ezek közül a magasabb víztartalmúakat részesítsük előnyben. A túl zsíros és fűszeres fogások most kerülendők. Növeljük meg a C-vitamin bevitelt is, ezen kívül pedig tojást és brokkolit, valamint halat is ajánlott a szokásosnál többet enni.

Esős és szeles lesz az idő Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előfejelzése szerint kedd hajnalban erősen felhős lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. A hegyvidéki területeken átmenetileg havas eső, hó is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos széllökések kísérik. Reggeltől északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és lassan megszűnik a tartós csapadék, délután már csak néhol alakulhat ki záporeső. Az északnyugati, északi szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 13 fok között valószínű.

Délután javulás kezdődik. Mivel egyre többfelé kisüt a nap, a hangulatunk és a közérzetünk is jó irányba változik, az erős szél azonban igencsak zavaró lehet. Jó hír viszont, hogy a csapadék kimosta a pollenszemeket, a nyárfa és az éger sem okoz most intenzív tüneteket az allergiásoknál.

A közlekedés során eleinte sokfelé, délután csak néhol találkozhatunk vizes, nedves útszakaszokkal, ott megnő a féktávolság. Az egyeseknél fellépő koncentrálási problémák hatására kissé növekszik a balesetveszély, javasolt a nagyobb követési távolság betartása, illetve vezessünk a megszokottnál lassabban.