Humánmeteo: ezért lesz nehéz a hétvége

Szombaton is tovább tart a hőség, mely egyre inkább kimeríti a szervezetet. Mivel a nagyvárosokban a hajnali órákban sem frissül fel eléggé a levegő, a folyamatos terhelés rendkívül igénybe veszi testünket. A MeteoKlinika humánmeteorológiai előrejelzése szerint, leginkább a szívbetegek, az idősek, és a vérnyomás panaszokkal élők veszélyeztetettek, de a hőhullám akkor is megterhelő, ha nem tartozunk az említett csoportokba. Bárki tapasztalhat alvászavarokat, fejfájást, fáradtságot, tompaságot, ráadásul a következő napokban sem várható, hogy mérséklődnek ezek a tünetek. A koncentrálóképességünk is jelentősen csökken, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk. Ha tehetjük, próbáljunk kikapcsolódni, a váratlan meglepetéseknek sem örülünk ilyen melegben, tervezzük hát meg a napirendünket, hogy elkerüljük a felesleges bosszankodást.

Figyeljünk a folyadékpótlásra

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az izzadás során elvesztett folyadék pótlása: ásványvíz, gyümölcstea, limonádé a legjobb választás, a cukros üdítők, az alkohol ilyenkor nem ajánlott. Ha nem szeretnénk megnehezíteni saját életünket, étkezésekkor is részesítsük előnyben a könnyű ételeket. Fogyasszunk hideg gyümölcsleveseket, salátákat, s lehetőleg kerüljük a zsíros, fűszeres fogásokat, amik ilyenkor különösen megterhelik a gyomrot. Az ásványi sókat is pótolni kell, erre pedig kiváló megoldás a dinnye, ami nemcsak szomjoltó, de számos fontos ásványi anyag pótlásáról is gondoskodhat.

Mindenkit kimerít a kánikula. Fotó: Getty Images

Kerüljük a napot

Ha lehet, most még szigorúbban tartsuk be azt, hogy a déli órákban a hűvösben tartózkodjunk, ám azon kívül is kerüljük a sportokat és a nehéz fizikai munkát. Amennyiben mégis kimerészkedünk, ügyeljünk arra, hogy 11 és 15 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, néhány perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk. Ha érzékeny a bőrünk, használjunk legalább 40-es faktorszámú fényvédő szereket, az újrakrémezést pedig rendszeresen ismételjük, különösen abban az esetben, ha fürdőzéssel töltjük az időt. A kisgyermeket, csecsemőket ilyenkor tilos a napra vinni. Vigyázzunk, fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye is, viseljünk világos színű, szellős ruházatot, valamint kalapot, napszemüveget.

Erősödik a parlagfű pollenszórása

A pollenterhelés közepes, a csalánfélék mellett a parlagfű is okozhat tüneteket az allergiások körében. Ne feledjük, ennek az allergénnek még csak most kezdődik a csúcsidőszaka, így lehetőleg kerüljük az olyan területeket, ahol nem kaszálnak rendszeresen. Nagyon fontos, hogy a tüneteket megfelelően kezeljük, az elhanyagolt panaszok ugyanis hosszú távon komoly szövődményekhez vezethetnek. Sokan ilyenkor allergiás orrdugulásuk miatt szájon át lélegeznek, mely az éjjeli horkoláson túl akár alsó légúti hurut kialakulásához is vezethet. A nem megfelelő kezelés szövődményeként kialakulhat továbbá krónikus orrmelléküreg-gyulladás vagy postnasal drip kórkép (PND) is. Utóbbi során az orr-melléküregekben képződött váladék garatba történő visszacsorgása miatt a betegnél krónikus köhögés jelentkezik. Szénanáthás betegeknél súlyosabb esetben akárasztmais kialakulhat, mellyel feltétlen orvoshoz kell fordulni.