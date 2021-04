Humánmeteo: alvászavar gyötörhet pénteken

Holnap a magasban melegedés zajlik, illetve a talajon is melegedés kezdődik, és habár időjárási front nem érkezik, az arra érzékenyeknél melegfront-jellegű tünetek léphetnek fel. A hőmérséklet többfelé ismét elérheti a 10 fokot, a szél pedig délire fordul. Az előző napokhoz képest már kisebb területen erősödik meg, de a Dunántúlon még jellemző lehet. A vérnyomásunk nehezen bírja ezt az ingadozást! A frontjellegű hatásokról, illetve kellemetlen tünetek kezelési lehetőségeiről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokan nem alszanak majd jól pénteken. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett alvászavarokat, kialvatlanságot tapasztalhatnak az érintettek, emellett enyhébb migrén ronthatja a komfortérzetünket. A nyugodtabbalváselősegítése érdekében este már ne végezzünk megerőltető tevékenységeket. Napközben a fellépő koncentrálási zavarokon segíthet, ha - a szabályokat betartva - sokat tartózkodunk a szabadban, a friss levegőn, ugyanis nem lesz kellemetlenül meleg. Fogyasszunk sok folyadékot, de kerüljük az energiaitalokat és a kávét.

Erre figyeljenek az allergiások

Az UV-sugárzás szintje a felhőzet függvényében ingadozik, de az érzékenyebb bőrűeknek már szükséges a fényvédelem! A pollenhelyzet ismét romlik, most már sokfelé megemelkedett a tiszafafélék és a nyárfa pollenjének légköri koncentrációja is. Az allergiásoknál orrfolyás, szemviszketés, könnyezés jelentkezhet. A kellemetlen tünetek mérséklése érdekében ajánlott elkerülni a parkokat, erdőket, és a lakásban vastagabb függönyt feltenni az ablakokra, valamint gyakrabban porszívózni. A közlekedés során az élénk szél csökkentheti a kisebb járművek menetstabilitását. A melegfront-jellegű hatás miatt kábák, szétszórtak is lehetnek egyesek, érdemes gyakrabban pihenőt tartani az utazás során.