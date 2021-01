Humánmeteó: álmos lesz a szombat

Szombaton elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét. Reggel hideg lesz, foltokban párássá, nyirkossá válik a levegő, így az ízületi bántalmakkal élők végtagfájdalmakkal ébredhetnek. A panaszok egyeseknél nehezen szűnnek, akár egész nap is fennállhatnak. Napközben aztán többfelé kisüt a nap, ez pedig javítja kissé a hő- és komfortérzetet, előfordulnak azonban tartósan fényszegény tájak is. A hideg idő igénybe veszi az immunrendszert, a fertőzésveszélyes területeket átböngészheti a Meteo Klinika térképén.

A szürke időben nem csoda, ha leragad a szemünk. Fotó: Getty Images

Nehezünkre eshet a munka

A tartósan borús, szürke körzetekben álmosságérzet, fáradékonyság, rosszkedv jelentkezhet, egyes helyeken már napok óta csak pár perc napsütésben lehetett részünk. Bizonyára mindenki tapasztalta már, hogy ilyenkor csökken a teljesítőképesség, nehezebben megy a munka.

Immunrendszerünk folyamatos erősítését nem szabad szüneteltetni, az őszi-téli időszakban akaratlanul is kevesebb vitamint viszünk be a szervezetünkbe természetes úton. Jó, ha étkezés során a húsok mellé is sok zöldséget, savanyúságot fogyasztunk, és az italok közül is a magasabb vitamintartalmúakat részesítjük előnyben: például frissen facsart narancslével indítsuk a napot, a fázósabb percekben pedig jól esik egy csésze meleg tea.

Sétáljunk, ha kisüt a nap!

Napközben is lehetnek nyirkos, ködös tájak, errefelé nem javasolt hosszabb időt kint tölteni. A napos vidékeken azonban jól felöltözve érdemes sétát tenni. A levegőminőségben romlás várható, különösen a keleti, északkeleti országrészben. A szálló por légköri koncentrációja többfelé elérheti az egészségügyi határértéket, ezen kívül a nitrogén-oxidok mennyisége növekedhet meg erősebben a forgalmasabb városokban. Ha tehetjük, használjuk inkább a gáztüzelésű berendezéseket a szén- és fatüzelés helyett. A kisgyerekek különösen érzékenyek a levegőminőségre, őket csak rövid ideig engedjük ki a szennyezett levegőre, és a lakás szellőztetését is halasszuk inkább a kora délutáni órákra.