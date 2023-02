Humánmeteo: melegfront után újra hidegfront kínoz

Szombaton egy gyenge hidegfront alakítja az időjárást, ami szerte az országban tüneteket válthat ki az érzékenyek körében. A szabadban csökken a hő- és komfortérzet, a frontra érzékenyek panaszai pedig fokozódnak. A hőmérséklet egyelőre nem esik vissza számottevően, de az egyéb légköri hatások miatt sokak tapasztalnak tüneteket. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint már megint egymást érik a frontok, nagy a szervezetünket érő terhelés.

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: A fény szerepe nagyon fontos az életünk és egészségünk szempontjából. Ennek változása nagyon is szoros kapcsolatban áll életfolyamatainkkal. Egyre gyorsabban nő a nap, hosszabbodnak a nappalok. Hogy viseli ez a szervezetünk? Összetett kérdésről van szó – magyarázza a meteogyógyász. (x)

Készülünk fel a görcsökre

A nap elején inkább még csak a Dunántúlon élőknél, később viszont már másoknál is jelentkezhetnek panaszok. Fokozódhat a görcshajlam, ami nemcsak izom- és hasi görcsöket, hanem görcsös fejfájást is jelenthet. Az északi országrészben ezek a tünetek még intenzívebbek lehetnek, és mellettük még ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet.

A szívbetegek állapotában szintén előfordulhat romlás – az érintetteknek sok pihenés, illetve a megterhelő tevékenységek kerülése javasolt. Jó hír azonban, hogy a változékonyabbra forduló időben jelentősen javulni fog a levegőminőség.

