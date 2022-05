Humánmeteo: fejfájást okozhat a nyárias idő

Hétfőn sem érkezik időjárási front térségünkbe, de tovább erősödik a nappali felmelegedés: ismét 30 Celsius-fok közeli maximum-hőmérsékletet mérhetünk árnyékban. Csapadék a hét első napján még nem valószínű, de a változó felhőzet már jelzi, hogy hamarosan fordulat áll be az időjárásban. A meleg időben még akkor is tapasztalhatunk panaszokat, ha nem tartozunk az erősen frontérzékenyek közé. A melegben jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Előcsalja a migrént a meleg

Ha fokozottan érzékenyek vagyunk a melegre, akkor migrént, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhatunk. Ez kissé a komfortérzetet is ronthatja. A tompaság is jellemző tünet lehet, érdemes tehát egy kis sétával vagy a szabadban végzett testmozgással felélénkíteni magunkat. A migrénhajlam különösen a déli területeken élők körében növekszik.

Előcsalja a migrént a meleg idő. Fotó: Getty Images

Sokan alvászavarokat tapasztalnak majd, emiatt pedig kialvatlanok, és akár ingerlékenyek is lehetnek napközben. Lefekvés előtt mindenképpen szellőztessük át a hálószobát, így könnyebb lehet az elalvás. Napközben is fáradékonyak, dekoncentráltak lehetünk. Erősödhetnek a gyulladásos panaszok is, az emésztési zavarok közül pedig a puffadás jelentkezhet a legtöbb embernél. Ajánlott most kerülni a kifejezetten puffasztó ételek – mint például a káposzta, a karalábé vagy a karfiol – fogyasztását.

Igyunk eleget!

Fontos, hogy folyamatosan gondoskodjunk az izzadás során elvesztett víz és ásványi anyag pótlásáról. Ennek érdekében fogyasszunk enyhén sózott, friss zöldségeket, salátát is tartalmazó könnyű fogásokat, illetve testtömegtől függően 2-3 liter tiszta vizet, esetleg cukormentes teákat, limonádét. A csokoládé és a krémes sütemények kerülendőek – édesség helyett a gyerekeknek is inkább gyümölcsből készült desszerteket adjunk.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy most már nagyon erős UV-sugárzás érheti a bőrt. 11 és 15 óra között az UV-index elérheti akár a 6-os fokozatot is, amikor már azok is könnyen megpirulhatnak, leéghetnek, akik nem tartoznak a fokozottan érzékenyek csoportjába. A déli órákban kerülendő a tűző napon való tartózkodás.

A közlekedők dolgát főként a vakító napsütés nehezítheti meg, fokozódik a balesetveszély. Mindig legyen kéznél napszemüveg az ilyen esetekre. Emellett bágyadt, illetve ingerlékeny sofőrökkel is találkozhatunk az utakon, fokozott óvatosság és türelem javasolt a megnyúlt reflexidő miatt is.