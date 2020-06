Esernyő nélkül ne lépjünk ki a lakásból

Bár a hőmérő higanyszála egyre feljebb kúszik, ahogy haladunk előre a héten, a kitartóan csapadékos időjárás nem igazán kedvez a nyári szabadtéri programoknak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Kedd délelőtt több-kevesebb napsütés mindenütt várható, csak elvétve eshet. Erőteljessé válik azonban a gomolyfelhő-képződés, és délután, estefelé többfelé várható ismétlődő jelleggel zápor, zivatar, néhol felhőszakadással, illetve jégesővel. De az erősebben felhős nyugati tájakon eső is eshet. Mérsékelt marad a légmozgás, ugyanakkor az intenzívebb zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet kora délután általában 20 és 28 fok között várható, nyugat felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Az esernyő lesz a legfontosabb kiegészítőnk a következő napokban. Fotó: Getty Images

Éjjel erősen felhős ég lesz a leginkább jellemző. Több helyen várható záporeső, zivatar, amely egy összefüggőbb csapadékrendszerré is összeállhat. Mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés előfordulhat. A hőmérséklet késő este 13 és 19, hajnalban többnyire 12 és 17 fok között alakul.

Napsütés és zivatar váltja egymást

Holnap eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd némileg feloszlik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Délután már ismét erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés. Többfelé várható zápor, zivatar. Néhol megélénkül a déli, délnyugati szél, de egy-egy zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű.

Csütörtökön is hasonló időre van kilátás. Napközben erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, de akár hosszabb napos időszakok is lehetnek. Továbbra is többfelé várható zápor, zivatar. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, de a zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között lesz várhatóan.