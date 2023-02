Egyes helyeken -10 foknál is hidegebb lesz

Csütörtökön derült, száraz időre van kilátás, és a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Egyedül Sopron környékén kísérhetik élénk lökések a déli szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 Celsius-fok körül alakul, éjszakára viszont jelentősen lehűl a levegő. Többnyire -9 és -3 fok közötti értékeket mérhetünk majd, de a fagyzugos tájakon -10 foknál hidegebb is lehet éjjel – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A befagyott Balaton a siófoki Krúdy sétánynál, 2023. február 8-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Péntekre sem várható csapadék

Pénteken általában sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont felhősávok vonulhatnak át északról dél felé, csapadékra azonban nem kell készülni. A délnyugati, majd északnyugati szél helyenként megélénkül. Kora délutánra 2 és 8 fok közé melegszik a levegő.

Hétvégén már újra eshet

Szombaton egy okklúziós front vékonyabb, szakadozott felhőzete vonulhat át, de néhány órára még így is kisüthet a nap. A késő délutáni, esti óráktól észak felől egy melegfront vastagabb felhőzete érkezhet, és szórványosan vegyes csapadék is előfordulhat – inkább esőre lehet számítani, de főleg a hegyekben, illetve északkeleten és keleten havas eső, ónos eső, hó is előfordulhat. Többfelé megélénkül a nyugatias szél. A hőmérséklet a fagyzugos tájakon ezen az éjszakán is lecsökkenhet akár -10 fok alá is, kora délután pedig 3-8 fokra számíthatunk.

Vasárnap hajnalban még jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, napközben viszont már felszakadozik a felhőzet. Reggelig szórványosan, napközben pedig már csak néhol valószínű gyenge, vegyes csapadék – ez most is leginkább eső lesz, de néhol havas eső, ónos eső, hó is elképzelhető. Az északnyugati-északi szél sokfelé megerősödhet, elsősorban a Dunántúlon. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul majd, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 4 és 9 fok között valószínű.

