Orvosmeteorológia: mutatjuk, mikor süt ki újra a nap

Sok lesz ma a felhő az égen: a Dunántúlon inkább zárt, másutt szakadozottabb lehet a felhőtakaró, a keleti országrészben süthet legtöbbet a nap – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna éri el az országot, és főként a Dél-Dunántúlon lehet tartós, intenzív esőre számítani. Ugyanakkor a déli határ közelében és a Dunától keletre is kialakulhatnak záporok, akár heves zivatarok. Élénk lesz, olykor meg is erősödik az északnyugatira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 33 fok között alakul: nyugatról délkelet felé haladva válik egyre melegebbé idő.

A hétvégén általában erősen felhős, esős időjárásra van kilátás. Fotó: Getty Images

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, jelenleg kettős fronthatás érvényesül: a hideg- és a melegfrontra érzékenyeknél egyaránt kialakulhatnak panaszok. Főként fejfájás, koncentrációs nehézség, vérnyomás-ingadozás lehet jellemző. Öröm az ürömben, hogy a csapadékos idő hatására csökken a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben, és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint immár csupán az alacsony-közepes tartományban alakul. Az NNGYK ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a lakások belső tereiben mostanra nagy mennyiségű pollen halmozódhatott fel. Éppen ezért az enyhülést érdemes kihasználni a szellőztetésre, nedves portalanítására, a lakástextilek mosására.

A jövő hét elejére visszatér a napsütés

Holnap is még nagyrészt erősen felhős lesz az ég, bár helyenként több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Többfelé várható eső, záporeső, főként a Dunától keletre zivatarok is. Az északi, északkeleti szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 26 fok között valószínű. A tartósabban csapadékos tájakon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten melegebb az idő.

Hétfőn a reggeli, délelőtti órákig még – főleg nyugaton, délnyugaton – lehetnek erősebben felhős területek, illetve szórványosan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Napközben aztán mindenütt csökken a felhőzet, és lassanként a legtöbb helyen kisüt a nap, csökken a csapadékhajlam. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk lehet, néhol átmenetileg meg is erősödhet. A hajnali 11-17 fokos minimumok után délutánra 23 és 30 fok közé melegedhet fel a levegő.