Orvosmeteorológia: heves zivatarokkal jön a lehűlés

Eleinte túlnyomóan derűs, száraz időre számíthatunk ma, legfeljebb kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A késő délutáni óráktól aztán a Dunántúl és a középső országrész felett is felszaporodhatnak a gomolyfelhők, amihez záporok, zivatarok, akár felhőszakadások is társulhatnak – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Elsősorban a Dunántúlon heves zivatarokra is alkalmasak lehetnek a légköri feltételek: az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző rendszere szerint 90 kilométer/órát meghaladó szélrohamok, 3-5 centiméter átmérőjű jég, illetve rövid idő alatt 30-40 millimétert meghaladó csapadék sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 40 fok között alakul, de a nyugati megyékben pár fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 21 és 30 fok közé hűl le a levegő.

A nyugati megyékben a napi középhőmérséklet immár 25 fok alatt várható, keletebbre azonban még mindig elérheti a 25-27, az Alföldön akár a 29 fokot is. A hőség az érintett területeken továbbra is nagy megterhelést jelent még az egészséges szervezetre nézve is, de főként az idősekre, várandós nőkre, kisgyerekekre és krónikus betegekre. Ezenkívül az országot elérő hullámzó frontrendszer miatt mind a hideg-, mind pedig a melegfrontra érzékenyek körében felléphetnek kellemetlen orvosmeteorológiai panaszok, például fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szétszórtság. A parlagfű pollenje a csapadék megérkezéséig továbbra is erős allergiás reakciót válthat ki: orr- és szájnyálkahártya-viszketést, orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést.

A hét közepére mindenütt megszűnik a forróság

Ami a folytatást illeti, kedden is több órára kisüthet a nap, ugyanakkor több helyen lehet esőre, záporokra, zivatarokra számítani. Helyenként megerősödhet a déli szél, illetve zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet igen változóan, 24 és 37 fok között alakul: a tartósabban csapadékos tájakon lesz a hűvösebb, elsősorban a Tiszántúlon a melegebb. Hajnalban aztán 11-19 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

Szerdán fátyolfelhők és az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett általában többórás napsütésre van kilátás. Záporeső, zivatar még mindig több helyen kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős, zivatarban viharos lökések kísérhetik. A délutáni órákra immár országszerte csupán 22-31 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Délkeleten lesz melegebb az idő.