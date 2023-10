Orvosmeteorológia: fejfájást okoz a gyors melegedés

Az Északi-középhegység térségében egészen a délelőtti órákig megmaradhat az előző éjszaka képződött köd, amihez elvétve szitálás is társulhat. Másutt többnyire napos, fátyolfelhős időre van ma kilátás – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A délies szél nagy területen élénk lehet, a Dunántúlon meg is erősödik, illetve néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, ennél hűvösebb csupán a tartósan borult tájakon lehet. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl vissza a levegő.

Jó hír, hogy mostanra elvonult a hidegfront, így kifejezett fronthatással ma már nem kell számolni. Ugyanakkor a légkör magasabb szintjein gyors melegedés zajlik, ami az időjárás-változásokra különösen érzékenyek körében melegfronti jellegű hatást fejthet ki. Ennek nyomán a többi között fejfájás, koncentrációs zavarok és vérnyomáspanaszok is jelentkezhetnek. A hajnali óraátállítás szintén okozhat kellemetlenségeket. Noha az őszi átállás általánosságban kevésbé megterhelő a szervezet számára, mint a tavaszi, egyes kutatások szerint így is alvászavarokat, hangulatingadozást idézhet elő. Emellett fokozza a közúti balesetek kockázatát is.

Holnap többnyire napos időben lehet részünk kevés fátyolfelhő mellett. Mindazonáltal nyugaton és az északi határvidéken lehetnek felhősebb körzetek. Arrafelé kisebb eső, zápor is kialakulhat. Ismét nagy területen megélénkül a déli, délnyugati irányú szél. Elsősorban az Észak-Dunántúlon erős, viharos lökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 19 és 24 fok között várható, de északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb is lehet.