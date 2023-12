Orvosmeteorológia: ezért ingadozhat ma a vérnyomás

Ma a déli, délnyugati és északkeleti országrészben tartósan borult, párás időre van kilátás. A legtöbb napsütésre az Észak-Dunántúlon és Budapest környezetében lehet számítani – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A késő délutáni, esti óráktól aztán délnyugat felől beborul az ég, amihez elszórtan eső is társulhat. Borsodban kis mennyiségű ónos eső sem kizárt. A délies szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, majd késő estére mínusz 1 és plusz 8 fok közé hűl vissza a levegő.

Zöldikék a téli erdőben Csobánka környékén december 10-én. Fotó: MTI/Kovács Attila

A légkör magasabb szintjein több fokkal melegszik a hőmérséklet. Ez az időjárás-változásokra különösen érzékenyek körében melegfronti jellegű panaszokat idézhet elő. A többi között fejfájást, vérnyomásingadozást, ingerlékenységet is tapasztalhatunk, illetve csökkenhet a teljesítőképességünk. Sokfelé a légszennyezettség is előidézhet kellemetlen légúti tüneteket. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Kecskeméten a veszélyes, Putnokon pedig az egészségtelen tartományba esik a levegőminőség. Emellett kifogásolt a levegő az automata mérőállomások visszajelzései alapján a főváros mellett Kazincbarcikán, Miskolcon, Százhalombattán és Várpalotán is.

Holnap országszerte borult lesz az ég, többfelé várható eső. A déli megyékben jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, néhol az ég is megdörrenhet. A nappali csúcshőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű – északkeleten lesz hidegebb.

Csütörtökön aztán a vastag, zárt frontfelhőzet lassanként távozik. Mögötte vékonyodik, szakadozik a felhőzet, noha a keleti és északkeleti területen, valamint az Alpokalján még maradhatnak erősen felhős részek. Napközben helyenként előfordulhat eső, egy-egy zápor, majd estétől északkeleten vegyes halmazállapotra válthat a csapadék. Sokfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati, északi szél. A reggeli 1-6 fokos minimumok után kora délutánra általában 5-10 fokig melegszik az idő.