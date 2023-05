Orvosmeteo: 25 foknál is melegebb lehet

A felhőzet kelet felől fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, egyre hosszabb időszakokra süt ki a nap. Helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Mérsékelt marad a szél, 16, 26 fok valószínű a délutáni órákban. Péntekre megszűnik a kettősfronti hatás. A napsütéssel együtt melegedés is érkezik, ez pedig a keringési problémákkal élőknek nem jelent feltétlenül tünetmegszűnést. A migrénhajlam fokozódik, még az alvásproblémák is jelen lehetnek, illetve erősödhetnek a gyulladásos panaszok. A hőérzet azonban jelentősen javul, a napsütés miatt pedig a hangulatunk is jobb lehet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: