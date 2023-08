Orvosmeteo: migrént hozhat az újabb hidegfront

A keleti részeken csökken a felhőzet, majd az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett ott is több órára kisüt a nap. Elszórt jelleggel várható zápor, zivatar. A többnyire mérsékelt keleti, délkeleti szél napközben időnként megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 27 és 33, késő este 20, 25 fok között valószínű. Napközben egy hidegfronti hatás érvényesül, mivel a Kárpát-medence területére egy hidegebb légtömeg nyomul be.