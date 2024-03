Orvosmeteo: hidegfront miatt hasogathat a fejed

A frontális felhő- és csapadékrendszer elvonulásával országszerte csökken ma a felhőzet, ugyanakkor a déli óráktól délnyugat felől ismét erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Estétől már egyre több helyen várható csapadék, főleg az északi országrészben. Záporok mellett egy-egy zivatar sem kizárt, illetve a délnyugati szelet is országszerte erős, néhol akár viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul: a déli, délkeleti területeken lesz a legmelegebb.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket érinti különösképpen rosszul. Éppen csak átvonul egy hidegfront, holnap pedig máris érkezik egy újabb ciklon, ami jelentős megterhelést ró a szervezetre. Ma elsősorban fejfájás, migrén jelentkezhet sokaknál, illetve a reflexidő megnyúlása fokozhatja a balesetveszélyt az autós közlekedésben. Mindezeken felül általános panasz lehet a kellemetlen álmosságérzet. A megerősödő szél ugyancsak kiválthat tüneteket az arra érzékenyek körében, valamint a hőérzetet is jelentősen csökkenti a szabadban. Eközben a pollenterhelés várhatóan ismét felerősödik. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint a nyír pollenkoncentrációja országosan a közepes-magas tartományban alakulhat, de a fűz, kőris, nyár, juhar, valamint a ciprus- és tiszafafélék, illetve a platán virágpora is jellemzően közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben.

Éjszaka még előfordulhat csapadék eső, zápor formájában, holnap reggelre azonban már csökkenni fog a felhőzet. Napközben így fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk pénteken, és már nem valószínű számottevő csapadék. Erős lesz viszont a déli, délnyugati szél, a Nyugat-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 18-24 fokot érhet el – északkeleten az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.

Szombaton napos, fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A déli szelet sokfelé élénk, a Dunántúl északnyugati felén erős lökések kísérik. A hajnali 6-14 fok minimumok után délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap is fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható, csapadék nem valószínű. Sokfelé élénk lehet, helyenként megerősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.

